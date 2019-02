Non solo Germania e Francia, le "altre" economie d'Europa

Normalmente quando i quotidiani e le analisi dei centri studi confrontano l’andamento dell’economia italiana con quello degli altri Paesi tendono a farlo con quello della Germania, con la Francia, la Spagna e il Regno Unito, perché insieme al nostro Paese sono quelli che in Europa vantano un Prodotto interno lordo più elevato. Per questo ci si imbatte di rado nell’andamento economico di realtà come la Polonia, per esempio, o la Romania o la Lituania.