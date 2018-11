Noleggio 2.0, con l'App di Elefast prenoti e ritiri l'auto in modalità H24

Elefast , il sistema di Locauto Rent che tramite App permette di noleggiare un'auto in modalità full self-service, senza bisogno di passare dal banco di noleggio, si rinnova e diventa 2.0. Vengono infatti introdotte importanti innovazioni sviluppate da Targa Telematics che rendono il servizio più rapido e immediato. Insomma diventa un "ready to rent". In particolare spicca l'estensione del servizio di prenotazione e di ritiro del veicolo che permette all’utente di utilizzare Elefast 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite le App per iOS e Android disponibili sui rispettivi store.

Inoltre, con la nuova versione di Elefast è possibile prenotare l'auto scegliendola direttamente in parcheggio, oppure modificare una prenotazione esistente e cambiare in corsa il modello prenotato, potendo contare su un'intera flotta esclusiva.



Tutto avviene con pochi semplici click: Elefast abbina ora la rapidità del car sharing ai vantaggi e alla sicurezza del noleggio a breve termine di Locauto, potendo così contare su autovetture sempre pulite, con il pieno di carburante e controllate dopo ogni utilizzo. Inoltre, la piattaforma tecnologica di Targa Telematics studiata appositamente per il partner e i suoi clienti è collegata alla centrale operativa per fornire assistenza al driver in ogni circostanza.



"Con questa nuovissima versione di Elefast, Locauto si conferma azienda pionieristica nell'innovazione tecnologica e leader nel mondo dell'autonoleggio", commenta Giuliano Benaglio, Smart Mobility Director di Locauto, "e rappresenta un deciso passo avanti verso il concetto di smart mobility, un concetto di mobilità 'a misura di cittadino', altamente tecnologica e a basso impatto ambientale".



"Il servizio Elefast vuole rispondere in modo concreto alle esigenze di mobilità dell'utente", spiega Silvia Salemi, Chief Marketing Officer di Targa Telematics. "Targa Telematics si è occupata non solo della tecnologia, ma anche di tutti gli aspetti fondamentali per l'erogazione di un servizio innovativo. Elefast con la sua App mobile diventa abilitatore del Mobility as a Service (MaaS), in grado di offrire all'utente finale una customer-experience sempre più smart".