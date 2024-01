Nintendo Switch 2: per gli analisti il 2024 è l'anno buono

All'inizio, nel 2016, 2,74 milioni. Poi 6,4 milioni nel 2017, 15,05 nel 2018, 16,95 nel 2019 e 21,03 nel 2020. Fino ad arrivare al massimo di 28,83 milioni nel 2021. Poi, l'inizio del declino: 23,06 milioni nel 2022 e 17,97 nel 2023. Questo, in numeri, l'andamento della Nintendo Switch, la console dei miracoli di Nintendo capace di invertire il trend al ribasso della Wii U, macchina che per la prima in molti anni aveva messo in discussione il tocco magico del colosso di Kyoto. Ma se c'è una cosa in cui la Grande N è sempre stata brava, è pescare nel mare blu, ossia nei nuovi mercati inesplorati; lasciando gli altri ad azzannarsi nel mare rosso, ossia i mercati esistenti.

LA CONSOLE IBRIDA

Così amava teorizzare Satoru Iwata, amministratore delegato di Nintendo tristemente scomparso nel 2015, a soli 56 anni. E così ha fatto Nintendo Switch, una console ibrida con la quale divertirsi tanto nel proprio salotto, quanto in mobilità. Un approccio del tutto originale, che ha rivoluzionato il mondo del gaming generando anche figli illustri come lo Steam Deck. Ma mentre la console portatile di Valve è un concentrato di tecnologia, la Switch, in piena tradizione Nintendo, è un hardware d'annata rivenduto a prezzo premium. Capace però di prestazioni impensabili grazie alla proverbiale maestria degli sviluppatori giapponesi di spremerlo fino all'ultimo bit. Ma nulla è eterno e, grazie anche all'arrivo della next-gen di Sony e Microsoft, la Switch ha iniziato a mostrare sempre più i segni del tempo. I risultati del trimestre di settembre hanno costretto Nintendo a dichiarare una diminuzione del 4% dei ricavi anno su anno, con l'utile crollato del 19%. Ecco allora spiegato perché, per gli analisti, questo sarà l'anno della nuova console di Nintendo.

SWITCH 2?

Che la nuova proposta di Nintendo raccolga l'eredità della Switch, però, è tutto da dimostrare: nessuno a oggi sa con certezza nulla, anche se ovviamente inserirsi nel solco del successo della Switch avrebbe particolarmente senso. “È probabile che ci sia un'evoluzione, non una rivoluzione, nella strategia della console. In altre parole, come un nuovo modello di iPhone. Ciò comporta l'opportunità di far entrare il pubblico della Switch, oltre 130 milioni di persone, in un form factor familiare ma più potente”, hanno scritto in una nota gli analisti di Moffett Nathanson lo scorso dicembre. “Mi aspetto che la prossima console di Nintendo sia un sequel della Switch, poiché l'approccio del dispositivo ibrido è stato davvero vincente”, ha fatto eco Piers Harding-Rolls, Head of Games Research di Ampere Analysis. C'è però anche una voce fuori dal coro. Serkan Toto, CEO della società di consulenza di Tokyo Kantan Games, ha affermato che si aspetta che il successore sia un “nuovo dispositivo e non solo un aggiornamento. Nintendo ha bisogno di migliorare drasticamente le specifiche dopo sette anni”.

QUANDO?

Resta da capire, a questo punto, quale sarebbe la finestra di lancio ottimale. “Penso che il nuovo dispositivo uscirà nel 2024, probabilmente nella seconda metà dell'anno", ha dichiarato a CNBC Serkan Toto. "La Switch originale ha quasi 7 anni, le vendite stanno calando... Quindi è assolutamente il momento giusto per un nuovo sistema di Nintendo quest'anno". Sostanzialmente d'accordo anche Piers Harding-Rolls, che si aspetta il lancio della nuova Switch nel quarto trimestre di quest'anno, mentre per Atul Goyal, managing director di Jefferies, le tempistiche dipenderanno dalle recenti vendite. Qualora la Switch avesse ben performato nell'ultimo trimestre (ovviamente non sono ancora noti i risultati delle feste), Nintendo potrebbe lanciare una nuova console in autunno. Diversamente, potrebbe arrivare già in primavera o estate. È curioso però constatare che nessuno s'attende da Nintendo risultati superiori a quelli ottenuti con Switch. Harding-Rolls immagina che la nuova console “raggiungerà livelli simili a quelli della Switch originale durante il suo primo periodo di vendita del quarto trimestre”. Gli analisti di Moffett Nathanson sono d'accordo, ma nel lungo periodo dichiarano che "la prossima console potrebbe eguagliare o addirittura superare le prime prestazioni della Switch, ma diminuire man mano che entreremo nell'anno quarto e oltre". Questo perché i confronti gonfiati dal Covid negli anni fiscali 2021 e 2022 di Nintendo sono “troppo difficili da superare”.

I DATI

Ecco l'andamento delle più recenti console di Nintendo, secondo Statista. In verde, i dati della Switch.

