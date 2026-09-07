Neuberger: “La view di Warsh a Jackson Hole è costruttiva non allarmista”

IA, UN PUNTO DI SVOLTA STORICO

Per quanto riguarda l’IA, Warsh ha descritto il momento attuale come "un punto di svolta storico", sostenendo che "il potenziale per una crescita sostanzialmente più elevata" sia ora in aumento. È andato oltre, inquadrando l'IA come "un nuovo fattore produttivo", “Riteniamo che Warsh sia più propenso all'ottimismo che al pessimismo sull'IA, pur segnalando un'incertezza genuina sugli effetti occupazionali e sulla distribuzione dei rendimenti. Secondo gli investitori obbligazionari, un Presidente della Fed incline a considerare l'IA come ulteriore fattore di crescita è, al contempo, meno propenso a considerare il Capex legato all'IA e il suo effetto sui ritorni reali come qualcosa che richiede un compenso monetario” spiega Bhatia.