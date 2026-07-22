Neuberger: "I mercati si reggono solo sugli utili"

NEUBERGER: L'AMPIEZZA DELLA CRESCITA È IL VERO TEST

L'asticella non riguarda solo la solidità dei conti, ma quante aziende riusciranno a superarla. Finora hanno guidato il listino i grandi hyperscaler e i produttori di memorie, dove però compaiono le prime crepe: nelle ultime settimane questi titoli hanno mostrato oscillazioni significative. Un eventuale ritorno verso le Magnifiche Sette sarebbe paradossale, perché riproporrebbe proprio quella concentrazione che il trimestre dovrebbe superare. Perché la storia degli utili resti credibile nel secondo semestre, la crescita deve allargarsi oltre il cloud e la filiera dell'intelligenza artificiale. Restano inoltre otto settimane storicamente volatili, in cui i mercati diventano sensibili a ogni parola dei banchieri centrali. Tre esponenti della Fed, Lisa Cook, Christopher Waller e John Williams, hanno già evocato i rischi legati alla politica monetaria, mentre le condizioni finanziarie si irrigidiscono. La narrazione sui profitti può sostenere i listini fino a fine luglio, poi la banca centrale americana potrebbe tornare il rischio numero uno.