Neuberger: “Ecco i rischi dell’ondata di IPO senza precedenti”

L’APPEAL DEI TITOLI VALUE

In quest’ottica, la manager segue con attenzione i titoli value. Ritiene infatti che sono in grado di offrire una diversificazione autentica senza rinunciare al beta azionario. In altre parole hanno le caratteristiche per fornire un’esposizione a una serie differenziata e complementare di fattori trainanti sottostanti. Questo è particolarmente vero nell’ambito del tema dell’intelligenza artificiale, dove è sempre più concreto l’impatto dell’alta intensità di investimenti in conto capitale a mano a mano che lo sviluppo di questa nuova tecnologia si estende ai data center, all’energia e alle infrastrutture, gli impatti vanno oltre i settori puramente tecnologici, del software e dell’hardware.