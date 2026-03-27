Neuberger Berman: “Questo non è un nuovo 2022 per l’obbligazionario”

LE SITUAZIONE PER LA BCE E LA BOE È PIÙ COMPLESSA

Al di fuori degli Stati Uniti, la situazione in cui si trovano la BCE e la Bank of England è oggettivamente più complessa rispetto alla Fed. E questo i mercati lo stanno già scontando. Le aspettative attuali puntano a due o tre rialzi dei tassi nel corso dell'anno, sia in Europa che nel Regno Unito. “La BCE, in particolare, ha come obiettivo primario quello di tenere l'inflazione sotto controllo. Nel momento in cui i prezzi delle materie prime salgono in modo visibile, come sta accadendo ora, la pressione interna diventa reale e difficile da ignorare” argomenta il manager di Neuberger Berman.