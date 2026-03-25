Neuberger Berman: “Il conflitto in Iran dovrebbe durare poche settimane”

LE PROSPETTIVE MACROECONOMICHE GENERALI RESTANO POSITIVE

Detto questo, nonostante la volatilità in atto e le incertezze geopolitiche, le prospettive macroeconomiche generali per l'anno dovrebbero rimanere positive. La crescita del PIL statunitense all'inizio dell'anno era solida, sostenuta da una spesa dei consumatori resiliente. Un altro fattore strutturale favorevole alla crescita è rappresentato dagli investimenti in capex legati all'intelligenza artificiale. “I risultati del quarto trimestre dell'anno scorso fanno stimare che gli investimenti previsti dagli hyperscaler continueranno a crescere. A preoccupare, invece, è il mercato del lavoro. Per questo siamo impegnati ad esaminare con attenzione ogni dettaglio per individuare segnali di ulteriore deterioramento” argomenta McMillan.