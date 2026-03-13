Neuberger Berman: “Crisi Iran, siamo preoccupati ma rimaniamo costruttivi”

LA FORZA DEL DOLLARO

Nonostante le turbolenze di questa fase, e la gravità di quanto stia accadendo, i mercati azionari globali hanno retto meglio del previsto. In particolare Wall Street, che ha registrato una tenuta sorprendente, considerando che le azioni americane erano già care prima del conflitto. E’ probabile che gli investitori alla ricerca di riparo dall'incertezza, abbiano preferito spostarsi verso gli asset statunitensi, alla luce della maggiore dipendenza di Europa e Asia dalle importazioni energetiche, che ne accentua la vulnerabilità e rafforza ulteriormente l'attrattiva degli Stati Uniti come destinazione difensiva. Ma forse ha giocato anche la forza del dollaro statunitense, praticamente l'unica moneta a guadagnare terreno mentre l'oro, che ha accusato un calo iniziale, ha ritrovato solo in un secondo momento il suo ruolo di bene rifugio.