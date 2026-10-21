Nel reddito fisso globale i tassi reali prendono la guida del mercato

A settembre è iniziato il ciclo di inasprimento monetario globale, con Fed, BCE e Banca Banca del Giappone che hanno tutte aumentato i tassi, mentre i rendimenti dei titoli di Stato dei mercati sviluppati hanno registrato un ri-prezzamento. Il movimento è stato guidato dai rendimenti reali più che dalle aspettative di inflazione, e il credito ha subito una rivalutazione generalizzata in base alla qualità, con i titoli Investment Grade relativamente resilienti, mentre i segmenti più deboli dell’High Yield hanno registrato un ampliamento degli spread.