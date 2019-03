Nel 2018 l'Italia ha pagato 148 milioni all'Ue per infrazioni

Nel 2018 sono tornate a salire le procedure d'infrazione Ue a carico dell'Italia. Come rilevato dalla Fondazione Openpolis, quello "appena concluso è stato l'anno più dispendioso per le casse italiane, con 148 milioni di euro sborsati all'Ue, 31 milioni in più rispetto al 2017". All'inizio del mandato, il governo Conte ha ereditato 59 procedure di infrazione salite poi a 73. Dal 2012 a oggi, l'Italia ha versato nelle casse comunitarie 550 milioni di euro.