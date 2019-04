Nel 2018 dimezzato l'export italiano di armi: 4,8 miliardi di valore

Nel 2018 l'export di armi italiane si è dimezzato rispetto all'anno precedente, passando da 9,5 a 4,8 miliardi di euro in valore. Secondo la relazione annuale al Parlamento in materia di armamenti, inoltre, lo scorso anno le aziende italiane non hanno venduto bombe aeree all'Arabia Saudita, accusata di usarle nello Yemen: l'export verso Riad è infatti crollato da 427 milioni di euro del 2016 a 13 nel 2018.