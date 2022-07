Natixis: Borse verso un rimbalzo a breve, ma non è il momento di sovrappesare le azioni

Di recente i principali indici azionari hanno perso quasi

l'8%,

20%

Stati Uniti

attestandosi su una flessione complessiva di quasi ilda inizio anno. Il calo riflette i timori degli investitori che un'inflazione fuori controllo o una politica monetaria troppo restrittiva portino gliad una recessione più rapida del previsto. Ma diversi fattori fanno pensare alla probabilità di assistere ad un rimbalzo dei mercati azionari nel breve periodo.

UTILI VISTI SEMPRE IN CRESCITA

Mabrouk Chetouane

Nicolas Malagardis

Global Market Strategy,

Natixis

IM Solutions

l 2022

l'S&P500

Stoxx600

10%

14%

Natixis IM

Lo sottolineano in un commentodi, notando in primo luogo che finora le preoccupazioni che ruotano intorno alla recessione hanno riguardato solo le variabili macroeconomiche, mentre gli utili, altra variabile formalmente microeconomica, continuano a non essere coinvolti. La crescita degli utili prevista per ipere loè rispettivamente dele del. Un altro fattore segnalato dai due esperti diè che la velocità con cui i prezzi azionari sono calati appare una reazione eccessiva se si considerano alcune misure di stress del mercato, che hanno gradualmente recuperato i livelli normali.

VOLATILITA' RIMASTA CONTENUTA

l'S&P500

Chetouane

Malagardis

Anche la volatilità implicita delè rimasta contenuta nelle ultime settimane, suggerendo che la correzione sembra ora un po' eccessiva e che i prezzi potrebbero rimbalzare nel breve termine. Inoltre, secondo, sebbene le economie emergenti differiscano notevolmente da una regione all'altra, i loro listini si sono dimostrati abbastanza resistenti a tutti gli shock che hanno colpito l'economia globale.

SOVRA PERFORMANCE DI AMERICA LATINA

America Latina

materie prime

sovra-performance

La significativa esposizione della regionead un'ampia gamma di, come quelle energetiche, non energetiche e agricole, insieme alla relativa stabilità delle sue valute anche dinanzi ad un aumento dell'inflazione e ad un inasprimento delle condizioni finanziarie globali, hanno contribuito in modo determinante alladell'intera regione.

BANCHE CENTRALI EMERGENTI IN ANTICIPO

Natixis IM

Banche Centrali

Inoltre, sottolineano i due esperti di, quasi tutte le principalinell'universo emergente sono riuscite a inasprire la politica monetaria limitando i deflussi di capitale, avendo iniziato ad aumentare i tassi quando le economie stavano ancora andando bene.

MANCA ANCORA VISIBILITA'

Natixis IM

Natixis

Nel complesso,mantiene una posizione di neutralità ritenendo che il mercato abbia probabilmente sovrastimato il rischio di recessione nel breve termine.ha anche lasciato invariata la composizione del portafoglio azionario, perché la volatilità dei titoli azionari ha raggiunto un livello tale da ridurre la visibilità e non consentendo di esprimere forti convinzioni.