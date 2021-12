Natale, Coldiretti: -58% italiani all'estero, boom vacanze a km zero

ansa

Solo 800mila italiani si recheranno all'estero per le vacanze di Natale, con un crollo turistico in uscita del 58% rispetto al pre-pandemia (2019). Lo afferma la Coldiretti, sottolineando che l'annuncio di nuove restrizioni in molti Paesi per effetto della variante Omicron spinge a dire addio alle grandi capitali europee e alle destinazioni più lontane. A far la parte del leone delle ferie "a chilometro zero" sono soprattutto i piccoli borghi.