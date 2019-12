Natale: 3,3 miliardi di euro di risparmi grazie al riciclo dei regali

Quest'anno, secondo una ricerca del centro studi di Confcooperative, si annuncia un risparmio di 3,3 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali, vale a dire mezzo miliardo più dello scorso anno. E saranno in tanti a farlo. Più di un italiano su tre, infatti, sarà pronto a riciclare i regali scartati sotto l'albero: 23 milioni, ovvero 2 milioni di italiani in più rispetto al 2018. Ma chi è il "riciclatore seriale" e cosa lo spinge a questo comportamento?

"Quella del riciclo - sottolinea Confcooperative - si conferma essere una tendenza in crescita costante negli ultimi anni. Gli italiani diventano dei "riciclatori seriali". L'identikit vede nove "riciclatori seriali" online su 10 under 30 (65% uomini - 35% donne). Cinque su 10 ricicleranno i doni ricevuti (55% donne e 45% uomini), tre su 10 renderanno i doni ricevuti nei negozi di acquisto per trasformarli in buoni da spendere (52% uomini - 48% donne) mentre due su 10 proveranno a rivendere i regali sui canali online.



In pole position tra i beni riciclati troviamo i generi alimentari per il 45% (vini, spumanti, prosecchi e dolci, tra questi, in primis, panettoni, pandori e torroni); il 30% sciarpe, guanti, cappelli, cosmetici e profumi; per il 25% libri.



Egoismo e paura per il domani, oltre all'aumento della povertà, determinano la dinamica dei consumi e la propensione alla spesa degli italiani. Ma c'è anche, fortunatamente, la consapevolezza e il desiderio di produrre meno rifiuti.