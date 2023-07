Musk lancia l'allarme su Twitter: "Siamo a corto di fondi"

Troppo odio e porno fanno scappare gli inserzionisti

In un'intervista con la Bbc di aprile, il milionario si era detto ottimista sulla ripresa della pubblicità sostenendo che la maggior parte degli inserzionisti era tornata sul social media. Già nel periodo aprile-maggio i ricavi pubblicitari di Twitter erano stati 88 milioni di dollari, in calo dell'59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo il New York Times, tra le ragioni del crollo ci sarebbero l'aumentare dei discorsi di odio e della pornografia sul social che pesa sulla decisione degli inserzionisti di mantenere le distanze dal social.