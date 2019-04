Mps, il Tesoro respinge la mozione per la causa agli ex vertici Profumo e Viola

Morelli: governo può decidere come crede su management - Durante l'assemblea ha parlato Marco Morelli, amministratore delegato di Banca Mps, che ha risposto a diversi quesiti posti dagli azionisti presenti in sala. "C'è un'azionista che ha totale discrezionalità, che può decidere come crede e quando crede sull'operato del management e regolarsi di conseguenza; può decidere se quello che faccio va bene o male. Il management è sempre di passaggio. L'importante è lasciare qualcosa di migliore rispetto a quello che si è trovato", ha detto Morelli parlando del ministero del Tesoro. Morelli è stato interpellato sulla posizione del governo giallo-verde sull'attuale vertice dell'istituto di credito. "In cda - ha aggiunto Morelli - noi discutiamo e condividiamo una serie di cose che trasmettiamo in tempo reale al nostro azionista, che per altro è rappresentato nel cda, in modo che abbia un quadro di analisi esaustivo".



Nome Mps non è messo in discussione - "Il nome e il marchio sono un asset per la banca, se non fosse così non saremmo qua a parlare del Monte, è evidente che c'è un tema reputazionale enorme. La maniera per cercare nel tempo di superare il tema reputazionale è far vedere che il Monte è tornato a fare le cose in un certo modo, a raggiungere gli obiettivi non solo di utili ma obiettivi più complessivi". Ha detto l'amministratore delegato, Marco Morelli.