È morto Luigi Predeval, fondatore di Mediaworld ed ex amministratore delegato di Inter e Sogemi

Luigi Predeval, fondatore e presidente di Mediaworld ed ex amministratore delegato dell'Inter e della milanese Sogemi (la società che gestisce i mercati generali), è morto all'età di 76 anni.

Uno tra i protagonisti dell'industria milanese degli anni Novanta, Predeval si era laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano nel 1971, e quindi nel 1980 aveva conseguito un master in Finanza alla Harvard Business School. Rientrato in Italia, era stato ai vertici di molte note società italiane, dal gruppo Sme a Metro, da Spumador a Pompea, ed era membro del board della Fondazione San Patrignano.