Moody's rivede al ribasso stime Pil Italia: nel 2021 +3,7%

-afp

Moody's rivede al ribasso le previsioni di crescita per l'Italia nel 2021 al 3,7% dal 5,6% stimato in precedenza, a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese per l'aumento dei contagi. Lo si legge nel rapporto dell'agenzia di rating sulle Economie G20. Per il 2022, spiegano ancora gli analisti, "prevediamo una crescita del Pil reale del 4,1%".