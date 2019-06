Moody's: "La mozione sui minibot è un passo verso l'Italexit"

L'agenzia di rating ha poi aggiunto che il debito pubblico dell'Italia "continuerà a salire nei prossimi anni" e l'obiettivo del governo di un deficit al 2,1% del Pil per quest'anno "manca di credibilità". Secondo Moody's, il deficit quest'anno sarà al 2,6% e il prossimo al 2,7%. "Consideriamo la legge di bilancio 2020 un importante passaggio per valutare l'affidabilità creditizia dell'Italia", ha avvertito.



Per quanto riguarda l'eventuale procedura d'infrazione dell'Ue nei confronti dell'Italia, l'agenzia ha messo nero su bianco che avrebbe "meno effetto sul governo di un sentimento di mercato in deterioramento" per spingerlo a correggere il tiro sui conti.