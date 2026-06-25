Mondiali di calcio: ecco la formazione ideale per un portafoglio vincente con il factor investing

Qual è il filo rosso che unisce i mondiali di calcio che si stanno disputando in Messico, Canada e Stati Uniti e il factor investing, cioè gli investimenti con caratteristiche specifiche (valore, momentum, dimensione, volatilità, qualità e dividendi) in grado di spiegarne l'andamento e di generare un extra-rendimento rispetto all'andamento generale del mercato? Ha risposto Gianluca De Nard, Head of Systematic Strategies, Zkb-Swisscanto, che, nello studio ‘The World Champion's Portfolio: A Factor-Based Interpretation of Modern Football by Gianluca De Nard: SSRN’, ha approfondito questa analogia calcistica con il factor investing.