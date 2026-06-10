Mondiali di calcio e mercati finanziari: le similitudini per investire al meglio e il "caso" Italia

UNIVERSO DI INVESTIMENTO GLOBALE PIU’ ESTESO

Ma c’è di più, perché l’universo di investimento globale si è esteso: più economie, più emittenti, più mercati a cui accedere. Ne deriva che la serie di possibili esiti nelle varie economie resta ampia, mentre a livello societario è aumentato anche il divario tra vincitori e vinti all’interno del medesimo settore o regione. “Nell’azionario, le allocazioni a livello di indice implicano sempre più un’esposizione significativa ad aziende e mercati in cui la crescita degli utili è sotto pressione, accanto a un numero ristretto di realtà realmente ben posizionate. Nel reddito fisso, investire sull’intero universo significa invece esporsi a titoli sovrani e corporate con traiettorie di credito molto diverse” spiega Cunningham.