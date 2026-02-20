Milleproroghe, governo pone fiducia alla Camera: lunedì il voto
A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (FdI)
© Ansa
ll governo ha posto la questione di fiducia in Aula alla Camera sul decreto Milleproroghe. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La chiama è prevista per lunedì dalle 14 con dichiarazioni di voto a partire dalle 12.20.
Siracusano (FI): "Disponibilità governo su norme in sospeso"
"Alcune questioni sono rimaste in sospeso. Il ministro Ciriani ha dato immediata disponibilità a tutti i gruppi parlamentari di vedere le questioni rimaste in sospeso per affrontarle nei prossimi provvedimenti". Lo ha detto la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, intervenendo in Aula alla Camera in replica alla discussione generale sul decreto Milleproroghe.
Critiche dalle opposizioni
Dall'altra parte dell'emiciclo di Montecitorio piovono critiche da parte delle opposizioni. Per Penza (M5S), "l'Italia ha bisogno di una politica fiscale equa e chiara, di politiche industriali e ambientali vere, lungimiranti, non di doversi leccare le ferite, mentre Zaratti (Avs) parla di decreto scritto nella "confusione sovrana".