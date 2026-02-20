Milleproroghe, governo pone fiducia alla Camera: lunedì il voto

"Alcune questioni sono rimaste in sospeso. Il ministro Ciriani ha dato immediata disponibilità a tutti i gruppi parlamentari di vedere le questioni rimaste in sospeso per affrontarle nei prossimi provvedimenti". Lo ha detto la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, intervenendo in Aula alla Camera in replica alla discussione generale sul decreto Milleproroghe.