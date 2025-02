Microsoft dice addio a Skype: la piattaforma sarà chiusa dal prossimo 5 maggio

L’ACQUISIZIONE DI MICROSOFT

L’ascesa di Skype, nei primi anni 2000, è stata trainata dalla capacità di offrire un modo semplice e gratuito per connettersi con amici e familiari in ogni parte del mondo. eBay l’ha acquisita, nel 2005, per 2,6 miliardi di dollari, per poi venderla a un gruppo di investitori guidato da Silver Lake. Microsoft l’ha, poi, rilevata ad un prezzo quasi quadruplicato, vedendo nella piattaforma un grande potenziale. Nonostante i tentativi di promuovere Skype in vari modi, attraverso l’inclusione in Windows e l’integrazione con Outlook, il servizio non ha mai raggiunto il successo sperato.