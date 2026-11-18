Il comparto Entertainment, vero core business del Gruppo, raggiunge un risultato operativo adjusted di 122 milioni di euro, pari a 3,5 volte quello del corrispondente periodo 2025 pro forma. A trainare la crescita della redditività sono soprattutto le sinergie industriali e le efficienze operative, che avanzano a un ritmo nettamente superiore alle stime. A fronte di un obiettivo iniziale di 35-40 milioni di euro di risparmi per l'intero 2026, successivamente elevato a 120 milioni, nei primi nove mesi la riduzione complessiva dei costi dell'Entertainment ha già raggiunto i 260 milioni. Una conferma concreta della rapidità del processo di integrazione europea.