MFE-MediaForEurope: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio d'esecizio 2023

Quindi, su raccomandazione del Comitato Nomination and Remuneration di MFE, l'AGM: ha riconfermato Fedele Confalonieri come amministratore non esecutivo, Pier Silvio Berlusconi come amministratore esecutivo, Marco Giordani come amministratore esecutivo, Gina Nieri come amministratore esecutivo, Niccolò Querci come amministratore esecutivo, Stefano Sala come amministratore esecutivo, Stefania Bariatti come amministratore non esecutivo, Marina Berlusconi come amministratore non esecutivo, Marina Brogi come amministratore non esecutivo, Giulio Gallazzi come amministratore non esecutivo, Danilo Pellegrino come amministratore non esecutivo e Alessandra Piccinino come amministratore non esecutivo. Ha inoltre nominato Patrizia Arienti amministratore non esecutivo, Consuelo Crespo Bofill amministratore non esecutivo e Javier Diez de Polanco amministratore non esecutivo, tutti con mandato triennale in scadenza alla conclusione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MFE che si terrà nel 2027.