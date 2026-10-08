Metriks AI, la Consob approva il Documento dell'OPS nell’operazione su TradeLab

La Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Metriks AI S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di TradeLab S.p.A., ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’approvazione apre adesso la fase che porterà all’avvio del periodo di adesione, previsto a partire dal 12 ottobre.
L’offerta di Metriks AI
Nell’ambito dell’offerta, per ogni azione TradeLab portata in adesione il corrispettivo previsto è pari a 0,667 azioni ordinarie Metriks AI di nuova emissione. Il periodo di adesione, concordato con Consob, inizierà alle 8:30 del 12 ottobre e terminerà alle 17:30 del 4 dicembre 2026, per un totale di 40 giorni di Borsa aperta, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa. Subordinatamente all’avveramento, o alla rinuncia ove consentita, delle condizioni previste dall’offerta, il pagamento del corrispettivo è previsto per l’11 dicembre 2026.
Le condizioni dell’offerta
L’efficacia dell’offerta è subordinata all’avveramento, o alla rinuncia ove consentita, delle condizioni indicate nel Documento di offerta. Tra queste rientra l’eventuale approvazione dell’offerta da parte dell’assemblea degli azionisti di Metriks quale operazione di “reverse take over”. La società sta svolgendo ulteriori approfondimenti in merito alla qualificazione dell’offerta. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di Metriks AI, società che ha sviluppato un modello integrato basato sulla combinazione di tecnologie digitali, dati, agenti di intelligenza artificiale e competenze specialistiche.