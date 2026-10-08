Metriks AI, la Consob approva il Documento dell'OPS nell’operazione su TradeLab

L’efficacia dell’offerta è subordinata all’avveramento, o alla rinuncia ove consentita, delle condizioni indicate nel Documento di offerta. Tra queste rientra l’eventuale approvazione dell’offerta da parte dell’assemblea degli azionisti di Metriks quale operazione di “reverse take over”. La società sta svolgendo ulteriori approfondimenti in merito alla qualificazione dell’offerta. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di Metriks AI, società che ha sviluppato un modello integrato basato sulla combinazione di tecnologie digitali, dati, agenti di intelligenza artificiale e competenze specialistiche.