Mes, slitta l'esame della ratifica alla Camera

Slitta l'esame della ratifica del Mes alla Camera.

Il governo porrà infatti la fiducia sul dl Proroghe, che verrà votato mercoledì, giorno in cui era previsto l'approdo in aula della discussione sul Mes. A quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, la discussione non è stata ancora ricalendarizzata e quindi non c'è ancora una data.