Mes, Dombrovskis: "Il solo requisito è la spesa sanitaria"

"Il punto che l'Italia sollevava con grande forza sul Mes riguardava la condizionalità. E questo programma è stato disegnato in modo che non ce ne sia, il solo requisito è che i soldi siano spesi in spesa sanitaria diretta e indiretta". Lo ha precisato il vicepresidente della Commissione, Ue Valdis Dombrovskis, aggiungendo: "Non c'è condizionalità macroeconomica o finanziaria. Questo punto molto importante per l'Italia è stato soddisfatto in pieno".