Mercati volatili, restare sulle azioni ma guardare anche alle obbligazioni
E’ l’indicazione di Pictet Asset Management in un commento di Fabrizio Santin, che offre una lettura della situazione dopo il voto di mid term in USA e la correzione del Nasdaq legata all'IA
Millennial and Gen Z new investing using Ai finanace interact with an AI data finance assistant on a tablet, showcasing the integration of artificial intelligence in financial management.
Nell'ultimo mese quattro fattori hanno catturato l'attenzione degli investitori: l'esito del voto metà mandato in USA, le tensioni in Medio Oriente, la correzione del Nasdaq e dei Big Tech, e segnali più incoraggianti dell’obbligazionario. Si aggiunge una stagione degli utili molto positiva, che ha però trovato un mercato sempre più esigente. La domanda è se la volatilità debba preoccupare o se possa creare opportunità. La conquista del Congresso da parte dei Democratici potrà rendere più complessa l'azione di Trump nei prossimi due anni, ma non dovrebbe cambiare radicalmente lo scenario economico.
ALZATA L’ASTICELLA PER GLI UTILI DEI BIG TECH
Un commento di Fabrizio Santin, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management, guida alla lettura della volatilità partendo da Wall Street, la cui performance si è concentrata su un numero ristretto di Big Tech, ma oggi deve fare i conti con dubbi sulla sostenibilità degli enormi investimenti in IA. Gli utili nel complesso sono stati migliori delle attese, ma l'asticella era molto alta, in particolare per il comparto tech, e per alcuni hyperscaler non è sufficiente mostrare una forte crescita.
VERSO UN CICLO PIU’ GRADUALE DI INVESTIMENTI
Dopo le elezioni di metà mandato, il ciclo di investimenti, secondo l’esperto di Pictet AM, potrebbe diventare più graduale, per la maggior disciplina chiesta dagli azionisti, il costo del capitale e l'attenzione politica all'energia consumata dai data center. Non si tratta certo della fine della storia dell'IA, ma di una fase in cui il mercato potrebbe distinguere in modo molto più netto tra crescita e ritorno degli investimenti.
OBBLIGAZIONI DIVENTATE PIU’ FAVOREVOLI
Qui, prosegue l’analisi di Santin, entrano in gioco le obbligazioni, il cui comportamento di recente è diventato più favorevole. È ancora presto per parlare di un vero cambio di regime nella correlazione con le azioni, ma oggi i rendimenti partono da livelli decisamente più interessanti, offrono reddito e potrebbero tornare a svolgere il loro ruolo di protezione dei portafogli.
RESTA L’INCERTEZZA SU MEDIO ORIENTE E ENERGIA
Ma resta importante un altro elemento di incertezza, il Medio Oriente, in particolare per il costo dell’energia: nuove pressioni sull'inflazione renderebbero più difficile il compito delle banche centrali. La probabilità di un'ulteriore escalation sembra leggermente più contenuta, mentre una de-escalation significherebbe energia meno cara, minori pressioni inflazionistiche e condizioni più favorevoli per azioni, credito e obbligazioni. Quindi un rischio importante, ma non un motivo per un posizionamento eccessivamente difensivo.
APPROCCIO PRUDENTE MA COSTRUTTIVO
Guardando ai prossimi mesi, l’approccio di Pictet AM resta prudente ma costruttivo. L'economia USA si conferma più resiliente delle attese e gli utili continuano a crescere, con segnali di allargamento oltre i grandi nomi della tecnologia. Ma valutazioni elevate, geopolitica e costo del capitale invitano a non essere compiacenti. Per questo motivo, la risposta alla volatilità non è uscire, ma costruire portafogli equilibrati.
RESTARE ESPOSTI ALLE AZIONI, INTERESSE PER LE OBBLIGAZIONI
Questo vuol dire, spiega in conclusione Santin, mantenere l'esposizione azionaria senza inseguire le aree più affollate, partecipare ai grandi trend strutturali come l'IA cercando opportunità anche al di là dei vincitori degli ultimi anni, e guardare con maggiore interesse alle obbligazioni, sia per il rendimento che per la diversificazione. La volatilità è stata la reazione a una sorpresa politica rilevante, in un mercato molto concentrato e sensibile ai dubbi sugli investimenti in IA, ma la sua storia non è finita: è solo una fase nuova, in cui il mercato sarà più selettivo su cash flow, disciplina e ritorno sugli investimenti, la chiave di lettura per affrontare i prossimi mesi.