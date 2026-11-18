RESTARE ESPOSTI ALLE AZIONI, INTERESSE PER LE OBBLIGAZIONI

Questo vuol dire, spiega in conclusione Santin, mantenere l'esposizione azionaria senza inseguire le aree più affollate, partecipare ai grandi trend strutturali come l'IA cercando opportunità anche al di là dei vincitori degli ultimi anni, e guardare con maggiore interesse alle obbligazioni, sia per il rendimento che per la diversificazione. La volatilità è stata la reazione a una sorpresa politica rilevante, in un mercato molto concentrato e sensibile ai dubbi sugli investimenti in IA, ma la sua storia non è finita: è solo una fase nuova, in cui il mercato sarà più selettivo su cash flow, disciplina e ritorno sugli investimenti, la chiave di lettura per affrontare i prossimi mesi.