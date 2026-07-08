Mercati emergenti: perché per Candriam sono fondamentali nell’ecosistema globale

L’ACCELERAZIONI DI INDIA E CINA NELLE ENERGIE ALTERNATIVE

Certo, ammette, Salazar, alcuni paesi emergenti, come per esempio Turchia e India, rimangono più esposte all’aumento dei prezzi del petrolio a causa dell’inflazione e della bilancia commerciale. Tuttavia l'India è impegnata nell’ampliamento della propria capacità nell’energia solare e nelle infrastrutture elettriche per rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili importati. Pechino è leader a livello mondiale nei settori delle tecnologie per le energie rinnovabili, delle batterie e delle infrastrutture di rete, mentre i governi del Medio Oriente stanno investendo in progetti su larga scala nel solare, nell’eolico e nelle reti elettriche.