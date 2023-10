Mercati emergenti: per RBC BlueBay AM sono candidati ad un'allocazione strutturale

L'attuale situazione geopolitica presenta diversi vantaggi per le grandi economie dei mercati emergenti come India, Brasile, Indonesia, Cile e Messico, solo per citarne alcuni. Ne spiega le ragioni Polina Kurdyavko, BlueBay Head of Emerging Markets, RBC BlueBay Asset Management: “Nel nuovo ordine geopolitico, questi alleati diventano strategicamente più importanti. La guerra in Ucraina e le tensioni tra Washington e Pechino costringono l'Occidente ad allargare il numero di alleati tra i Paesi emergenti. Per questi ultimi si tratta di un'opportunità per cominciare a dettare le proprie condizioni in materia di accordi commerciali, flussi di portafoglio e livello di tolleranza nei confronti della condotta politica di determinate giurisdizioni”.

IN PRIMA LINEA NEL CICLO DI RIALZO DEI TASSI

Le banche centrali dei mercati emergenti si sono mosse in anticipo nel ciclo di rialzo dei tassi agevolando la stabilizzazione dei flussi interni e delle valute. Una situazione che ha ricominciato ad attrarre gli investitori internazionali. Tuttavia, la politica monetaria restrittiva ha anche un costo. “Gli interessi per un debito a due cifre non sono generalmente sostenibili per i Paesi o le aziende nel lungo periodo. Il rischio è che, alla lunga, gli unici vincitori siano le società di ristrutturazione del debito. Credo tuttavia che i policymaker dei mercati emergenti abbiano guadagnato molta credibilità trovandosi in prima linea nel ciclo di rialzo” riferisce Kurdyavko, secondo la quale la sfida è ora quella di passare da una politica monetaria restrittiva e una politica fiscale relativamente allentata per contrastare gli effetti della pandemia di Covid e della guerra in Ucraina a una politica monetaria più accomodante e a bilanci più conservativi.

RENDIMENTI ATTRAENTI

Nel frattempo, gli investitori possono ricavare rendimenti superiori nell'obbligazionario emergente rispetto ad alcuni mercati del credito dei Paesi sviluppati, dove è probabile che la scarsa liquidità possa intaccare i margini delle aziende mentre la sostenibilità del debito potrebbe finire sotto pressione in alcuni emittenti di proprietà di private equity. “La maggior parte delle economie emergenti dovrebbe essere in grado di realizzare la transizione, passando da un'allocazione tattica (legata alle ricche cedole) a un'allocazione strutturale nei portafogli degli investitori” specifica la manager di RBC BlueBay AM.

IN COSA DEVONO IMPEGNARSI I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Da segnalare anche le iniziative assunte nelle recenti conferenze internazionali affinché il ricco Nord trasferisca risorse al Sud più povero per le cosiddette “perdite e danni” derivanti dal cambiamento climatico. In quest'ottica, i Paesi in via di sviluppo devono impegnarsi per migliorare le proprie istituzioni, in particolare l'aspetto giudiziario, comprese le procedure fallimentari, per allinearsi maggiormente ad alcune economie europee, dove negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per agevolare la posizione dei creditori nelle ristrutturazioni del debito.

UNA NUOVA PARTNERSHIP CON I PAESI DEBITORI IN DIFFICOLTA'

A questo proposito sarà importante nei prossimi mesi seguire le discussioni sulle ristrutturazioni sovrane con paesi come il Ghana e lo Zambia perché potrebbero fornire agli investitori maggiore chiarezza sugli sviluppi circa una nuova partnership con questi debitori in difficoltà. “Siamo a un bivio, in cui i mercati emergenti hanno l'opportunità di essere aggiunti all'allocazione strutturale dei portafogli degli investitori, passando così da una relazione amorosa sedotta da una ricca cedola a una partnership a lungo termine” conclude la BlueBay Head of Emerging Markets di RBC BlueBay Asset Management.

