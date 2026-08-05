Mercati emergenti: come cogliere le opportunità senza perdere di vista i rischi

INDICI AZIONARI MOLTO CONCENTRATI

“Molti paesi, settori e classi di attivo hanno finora partecipato solo in misura limitata al movimento al rialzo evidenziando notevoli differenze in termini di performance” sottolinea Kunrath“. Infatti, è vero che Taiwan e la Corea del Sud continuano a beneficiare del boom dell’intelligenza artificiale, ma ultimamente hanno accusato significative correzioni nei titoli del settore dei chip, caratterizzati da valutazioni elevate. Alcuni esportatori di materie prime sono avvantaggiati dalla transizione energetica mentre la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali favorisce specifici mercati. Più in generale, emergono rischi fondamentali causati dalle tensioni geopolitiche, dalle fluttuazioni valutarie e dall’elevata concentrazione in titoli singoli di peso nell’indice.