Mercati, ecco come navigare in acque più turbolente del passato

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione della pandemia da coronavirus si è immediatamente trasformata anche in emergenza economica e finanziaria. I mercati hanno risposto a marzo con una profonda correzione, sia in ambito azionario che in quello obbligazionario, cui è seguito un significativo rimbalzo degli indici di Borsa. “Pensiamo che l'incertezza tornerà a riflettersi sui mercati finanziari e che sia opportuno concentrarci su alcuni aspetti importanti per aiutare gli investitori a navigare in queste acque più turbolente che in passato” commenta Luca Tobagi, CFA – Investment Strategist di Invesco.

CROLLO DEL PREZZO DEL PETROLIO

L'analisi dell'esperto parte dalle misure senza precedenti, annunciate e in via di attuazione, di politica monetaria e di politica fiscale che hanno lo scopo di fornire un sostegno all'economia reale e al sistema finanziario nell'immediato, ma, soprattutto, di mantenere l'infrastruttura economico finanziaria vitale e reattiva per quando arriverà il momento in cui si potrà riprendere l'attività liberamente. La situazione è particolarmente critica nel mercato del petrolio il cui prezzo è crollato per la straordinaria combinazione di un eccesso di offerta, dovuto ai contrasti fra i Paesi produttori, e una significativa contrazione della domanda, per il lockdown imposto ad aziende e famiglie nelle maggiori aree del mondo.

POCHE TENSIONI INFLATTIVE

L'aspetto positivo di questa debolezza del greggio è che tende a compensare altri prezzi in aumento, come quelli di alcuni generi alimentari le cui filiere produttive sono state colpite dalla crisi. “L'assenza di tensioni inflattive evidenti permette alle banche centrali di mantenere un atteggiamento estremamente accomodante, consentendo loro di continuare ad acquistare quantità massicce di titoli di Stato e obbligazioni societarie e lasciando il costo del denaro molto basso, in modo da stimolare le banche ad erogare prestiti”, spiega Tobagi.

UN SOLIDO PARCHEGGIO PER LA LIQUIDITÀ

Una dinamica che aiuta governi e aziende (i cui interessi sui debiti sono calmierati), e che fornisce un supporto di fondamentale importanza per il mercato obbligazionario, che ha una rilevanza enorme nei portafogli della maggior parte degli investitori. Disporre dopo diversi anni di un parcheggio solido con rendimenti non più vicini allo zero, come lo sono diventati adesso quelli offerti dalle obbligazioni euro di medio-alta qualità, rappresenta una buona notizia per tutti i risparmiatori.

MUOVERSI CON PRUDENZA

Risparmiatori che, tuttavia, non devono dimenticare la prudenza, valutando bene l'arco di tempo nel quale intendano restare investiti e la personale tolleranza al rischio. “Se hanno un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine e sono in grado di sopportare dei rischi temporanei, devono sapere che le fasi di discesa dei mercati come questa sono state, storicamente, favorevoli per acquistare con disciplina attività rischiose. Utilizzare i piani di accumulo sui mercati azionari può rappresentare una strategia molto valida”, specifica Tobagi.

LA REGOLA AUREA DELLA PIÙ AMPIA DIVERSIFICAZIONE

Secondo il quale un'altra regola aurea per affrontare l'incertezza è quella di diversificare al meglio il portafoglio in base alla tipologia di attività finanziaria, all'area geografica, al settore, ed eventualmente anche in base alla valuta. Al contempo può rivelarsi una buona idea considerare, in misura contenuta, in un portafoglio ben diversificato, le cosiddette “attività reali,” fra le quali spicca l'oro, il bene-rifugio per eccellenza che ha l'obiettivo di offrire stabilità nelle fasi di volatilità e incertezza.

Contenuto a cura di Financialounge.com