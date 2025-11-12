Meloni all'Anci: "Prima Manovra senza tagli agli enti locali"

Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all'Assemblea annuale dell'Anci, ha annunciato che la Manovra per il 2026 "per la prima volta dopo molti anni non prevede nuovi tagli per il comparto degli enti locali". Al contrario - ha spiegato - il provvedimento introduce invece diversi interventi a sostegno dei Comuni. "La legge di Bilancio per il 2026 incrementa il fondo per i minori affidati da 100 a 250 milioni di euro, stabilizza il contributo di 60 milioni per i centri estivi, amplia il fondo perequativo verticale e alleggerisce le rigidità del fondo crediti di dubbia esigibilità, venendo incontro alle richieste dei Comuni di maggiore flessibilità sulla spesa corrente pur nel ristretto perimetro dei vincoli europei", ha affermato il premier.