A ottobre 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 17 miliardi di euro a fronte dei 4,544 miliardi di ottobre 2023. Lo rende noto il Mef, spiegando in una nota che "tale differenza rispetto all'anno precedente è dovuta, in larga parte, ai diversi tempi di accreditamento dei contributi a fondo perduto previsti dal Recovery Fund".