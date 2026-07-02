Massari (AIPB) a Financialounge.com: “Grazie alla consulenza i patrimoni private restano investiti anche nei momenti di turbolenza”

In che modo una consulenza professionale può rendere i patrimoni più efficienti, favorendo ad esempio un maggiore peso della componente equity e della protezione?

“Una consulenza professionale rende un patrimonio più efficiente quando aiuta il cliente a trovare il giusto equilibrio tra crescita, protezione e obiettivi di vita. Oggi, con una capacità di risparmio delle famiglie italiane inferiore rispetto al passato, la crescita della ricchezza dipende sempre meno dall’accumulazione di nuovo risparmio e sempre più dalla qualità delle scelte di investimento. Per questo è fondamentale adottare una prospettiva di lungo periodo, destinando una quota adeguata del patrimonio a strumenti che consentano di partecipare alla crescita dell’economia reale, senza rinunciare a una corretta gestione del rischio ma lasciando che il tempo e la capitalizzazione dei rendimenti svolgano il loro ruolo.Allo stesso tempo, la consulenza accompagna una crescente domanda di protezione del patrimonio. Non è un caso che i prodotti assicurativi rappresentino oggi circa 270 miliardi di euro, pari al 20% delle masse del Private Banking. Le famiglie ricercano soluzioni che integrino investimento e tutela del patrimonio, soprattutto in vista del grande passaggio generazionale che interesserà circa 470 miliardi di euro di ricchezza finanziaria entro il 2036”.In prospettiva, la sfida per il Private Banking sarà quindi quella di accompagnare le famiglie in un contesto in cui l’incertezza non è più un’eccezione, ma una componente strutturale delle scelte finanziarie. La capacità di combinare rendimento, protezione, pianificazione successoria e orizzonte di lungo periodo diventerà sempre più centrale per preservare e far crescere il valore reale dei patrimoni.