Manovra, taglio del cuneo per redditi fino a 35mila euro

La Manovra avvia un piano triennale di taglio del cuneo fiscale sia per i 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26.600 e i 35mila euro, finora esclusi dal bonus Renzi, sia per i 9,4 milioni con redditi da 8mila a 26.600 euro, che percepiscono già il bonus. Lo si legge nello schema della Manovra inviato ai ministeri. Tra le misure previste anche un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef per chi ha redditi oltre i 120mila euro.