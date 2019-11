Manovra, sindacati: c'è rifinanziamento degli ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa, i casi di cessazione e di risanamento saranno rifinanziati nella Manovra per il 2020. E' quanto riferiscono i sindacati al termine del tavolo al ministero del Lavoro, con la titolare Nunzia Catalfo che sul punto avrebbe rassicurato Cgil, Cisl e Uil. I sindacati, dal canto loro, considerano "le proroghe necessarie per consentire alle persone di restare agganciate alle imprese ed evitare i licenziamenti".