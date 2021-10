Manovra, previsti 2 miliardi per contenere il caro bollette

La bozza della Manovra all'esame del Cdm prevede 2 miliardi per contenere gli aumenti delle bollette. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente "provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022". Questo per "contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale".