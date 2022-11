Manovra e Pnrr, missione Ue in Italia: conti sotto la lente

La Manovra e il Pnrr tornano sotto la lente d'ingrandimento di Bruxelles.

I vertici della direzione generale della Commissione Ue che si occupano di conti pubblici ed economia (Ecfin) e della task force istituita per seguire i piani nazionali di ripresa e resilienza saranno a Roma nei prossimi giorni per discutere con le controparti nazionali. La missione rientra nel quadro delle attività previste dal semestre europeo per le politiche di bilancio. A questo si aggiunge il confronto periodico per discutere dello stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.