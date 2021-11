Manovra, oltre 2 miliardi per agricoltura, pesca e agroalimentare

-afp

Oltre 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo, valorizzare la competitività delle filiere e favorire gli agricoltori under 40, oltre al rinnovo del Bonus Verde. Sono questi i numeri della Legge di Bilancio trasmessa al Senato. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in una nota, sottolineando come "per il settore agroalimentare le misure e le cifre sono ampiamente superiori rispetto al passato".