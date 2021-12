Manovra, niente Iva per il terzo settore per altri 2 anni

Niente Iva per il terzo settore e il mondo del volontariato fino al 2024. Arriva tra gli emendamenti riformulati alla Manovra esaminati alla riunione di maggioranza tutt'ora in corso una modifica al decreto fiscale che sterilizza per due anni la norma che sottopone all'Iva anche il terzo settore. La misura entrerà quindi in vigore dal primo gennaio 2024.