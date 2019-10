Manovra, nella bozza sul Def ci sono stop all'Iva e riforma Irpef

Nella bozza che verrà presenterà al Senato sul Def, la maggioranza si impegna a inserire in Manovra, tra le altre cose, l'azzeramento per le rette degli asili nido per i redditi medio bassi e l'assegno unico per i figli. Prevista anche la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'Iva per il 2020 e la riforma dell'Irpef. Il governo si impegna inoltre nella lotta all'evasione e nella conferma dei ddl sugli Enti locali.