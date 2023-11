Manovra, Landini: governo non sta facendo lotta all'evasione ma un condono

Il segretario della Cgil Maurizio Landini attacca l'esecutivo sulla Manovra.

"C'è la necessità di una riforma fiscale vera e di una lotta all'evasione fiscale vera, il governo non la sta facendo, sta facendo un condono", afferma Landini, secondo cui "la legge delega va nella direzione opposta a quello di cui noi abbiamo bisogno, con l'idea della flat tax senza la tassazione dei profitti e degli extraprofitti. Ci sono miliardi da prendere per far ripartire il Paese".