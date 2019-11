Manovra: dai tappi al tetrapak, la plastic tax su tutti i prodotti monouso

Le bottiglie, i sacchetti di verdura e insalata, le vaschette in polietilene per gli alimenti, il tretrapak del latte, i contenitori dei detersivi. E' lunga la lista dei prodotti monouso sui quali si applicherà la plastic tax della Manovra, da un euro al chilo. Nella bozza si legge che saranno soggetti alla tassa anche il polistirolo, i tappi e le etichette di plastica. Esclusi, oltre alle siringhe, i prodotti riutilizzabili come tanche e contenitori.

Patuanelli: "Niente tasse e manette, abbiamo evitato l'Iva" - Alle polemiche sulle tasse inserite nella Manovra replica il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che in un post scrive: "Lasciatemi dire una parola su chi sta strimpellando in continuazione l'ennesimo slogan 'tasse e manette': la verità è che ci sono 23 miliardi di tasse in meno, con la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva".

Il ministro aggiunge che "Impresa 4.0 sarà riconfermata in ogni aspetto assieme ad altre misure di incentivazione al tessuto produttivo. Il governo deve fare un utleriore sforzo: rendere triennale Impresa 4.0 per garantire una rivoluzione stabile del mondo delle imprese". E annuncia che sta per convocare un tavolo "Transizione 4.0" per raccogliere le indicazioni del mondo produttivo.