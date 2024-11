Manovra, Confesercenti: spinta consumi debole, bisogna sostenerli

La spinta propulsiva dei consumi delle famiglie è "debole". Lo ha detto il presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sulla Manovra, aggiungendo che bisogna sostenerli. "In questa fase di rallentamento della produzione industriale - ha affermato - il contributo del Pnrr non è sufficiente a sostenere una robusta crescita dell'economia italiana. Solo anche attraverso un'accelerazione della spesa delle famiglie si potranno ottenere gli obiettivi di crescita auspicati". Il presidente di Confesercenti ha parlato anche del turismo e della capacità che questo comparto può avere nel sostenere il ciclo economico italiano: "Bisogna investire di più per mantenere il nostro sistema turistico competitivo, a partire dal fattore lavoro e dalle infrastrutture".