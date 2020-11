Manovra, Castelli: "In arrivo un pacchetto salva-imprese"

Istockphoto

E' in arrivo un pacchetto "salva-imprese" che non solo rifinanzia i meccanismi di liquidità già attivati per fronteggiare le difficoltà provocate dal Covid, ma che prevede anche tempi più lunghi in favore delle imprese per mettere a punto piani di risanamento e concordati fallimentari. Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia Laura Castelli, aggiungendo: Bisogna concedere più tempo o rischiamo di disperdere risorse più importanti".