Manovra: bonus per mobili ed elettrodomestici, ma cala il tetto di spesa

Arriva la proroga per tre anni, fino al 2024, del bonus mobili e elettrodomestici. Cala però di due terzi il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50%: nel passato era a 10mila euro, nel 2021 è stato elevato a 16mila euro e ora passa a 5mila euro. Lo prevede la bozza della Manovra all'esame del Cdm. Il bonus riguarda mobili o elettrodomestici per l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.