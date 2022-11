Manovra, in arrivo 400 milioni per le opere di Milano-Cortina

Con la Manovra arriva una spinta agli investimenti per Milano-Cortina: vengono infatti stanziati 400 milioni di euro per la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative alle Olimpiadi invernali del 2026.

Nel dettaglio, sono 120 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026. Lo prevede uno degli articoli della bozza del testo definito dal Cdm.